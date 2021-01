Bergamo, ucciso con un colpo alla testa ex segretario della Lega

Un uomo è stato ucciso oggi a Dalmine, in via Sertorio, quando si trovava nella sua abitazione. La vittima è Franco Colleoni, ex segretario provinciale della Lega. L’uomo è stato colpito con un colpo alla testa, provocandone la morte immediata.

I soccorsi sono giunti sul luogo dell’aggressione, ma non c’è stato nulla da fare. Secondo le forze dell’ordine Colleoni si trovava nel suo cortile del ristorante di sua proprietà.

Al lavoro i carabinieri di Treviglio, che stanno indagando sull’accaduto. Per ora non ci sono indizi sul possibile movente.