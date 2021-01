Cashback, seconda fase: ecco come funziona nel 2021

Con la fine del 2020 si è concluso anche il periodo del Cashback di Natale, attivato dall’8 dicembre fino al 31 dicembre. I pagamenti per la prima fase inizieranno dal mese di febbraio, come anticipato dal governo.

Intanto inizia ora la nuova fase dal 1° gennaio 2021, con nuove regole. La nuova fase andrà avanti fino al 30 giugno 2022, come previsto dal decreto.

Ci saranno tre ulteriori fasi di sei mesi ciascuna, per arrivare fino alla metà del 2022. Si parte dal 1° gennaio 2021 e si arriverà al 30 giugno 2021 per i primi rimborsi della fase due.

Per chi era già iscritto al Super Cashback di Natale l’iscrizione alla fase due sarà automatica, non si dovrà dunque ripetere la procedura.

Si potrà visionare lo stato della propria fase nella sezione “Portafoglio” dell’applicazione IO. Per ogni fase, dunque ogni sei mesi, si aprirà una nuova scheda.

Come ottenere il Cashback di Stato

Per ottenere il rimborso del 10% in questi sei mesi bisognerà effettuare 50 transazioni. Saranno validi gli acquisti privati, non destinati ad utilizzo professionale. Verranno considerati i pagamenti digitali presso negozi fisici e pagamenti ai professionisti, come idraulici e medici, ma andrà pagato tutto tramite Pos.

C’è il limite di 150 euro, chi spenderà più di questa cifra vedrà conteggiato solo il 10% del massimo, cioè 15 euro. Non si potranno superare i 1.500 euro a semestre per i rimborsi. Dunque il massimo ottenibile sarà 150 euro.

Come iscriversi

Per iscriversi al programma occorre avere 18 anni di età e la residenza in Italia. Servirà l’identità digitale Spid per poter accedere in maniera sicura.