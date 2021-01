La Fondazione Einaudi ha attaccato il governo sulla gestione dei vaccini, per le poche dosi somministrate fino ad ore, secondo il report del ministero (qui i dati di ieri primo gennaio).

“In Germania sono state fatte 165 mila vaccinazioni, mentre in Italia poco più di 45 mila”, questa la posizione della fondazione Einaudi, che ha spiegato come per coprire la metà della popolazione servano 60 milioni di dosi somministrate (con il richiamo).