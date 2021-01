Governo, Conte cerca responsabili in Aula. Renzi: “Con i transfughi noi all’opposizione”

Si avvicina la verifica di Governo, dopo la crisi aperta alla fine del 2020, con lo scontro tra Renzi e Conte. Il premier Conte potrebbe cercare responsabili in Aula, per evitare di perdere la maggioranza con l’uscita di Italia Viva, specialmente al Senato.

Secondo le ultime voci il consigliere di Zingaretti, Goffredo Bettini, ha sentito Gianni Letta per trovare dei voti in Forza Italia. Il Partito Democratico è stato chiaro, sosterrebbero solo un Conte “ter”, dopo aver passato le ultime settimane a invocare il voto in caso di caduta del Governo.

Le parole di Mattarella nel discorso di fine anno sembrano aver escluso la possibilità del voto. “Non bisogna perdere tempo”, ha detto il capo dello Stato.

Renzi durante un’intervista a Il Messaggero, spiega che se dovessero spuntare dei “responsabili” in Aula, Italia Viva andrebbe all’opposizione.