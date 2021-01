Immigrazione, i dati del 2020: più irregolari arrivati in Spagna. 34 mila in Italia

Sono stati pubblicati i dati sull’immigrazione irregolare in Europa per quanto riguarda il 2020. La Spagna è il Paese europeo dove sono arrivati il maggior numero di migranti, 41 mila secondo le stime, mentre in Italia sono poco più di 34 mila.

I numeri sono rimasti bassi nonostante il picco estivo proveniente dalla Tunisia, che per alcune settimane ha visto arrivare un maggior numero di migranti, con la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, che si è dovuta recare a Tunisi per trattare col nuovo governo sulla tratta migratoria.

In Grecia sono 15 mila i migranti arrivati nel 2020, mentre a Malta sono circa 2 mila.