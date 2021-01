Oms, via libera al vaccino Pfizer-BioNTech

Arrivato il via libera dell’Organizzazione mondiale della Sanità per il vaccino Pfizer-BioNTech, dopo quello arrivato da Stati Uniti, Regno Unito ed Unione Europea.

Questa decisione porterà il vaccino nei Paesi del terzo mondo, che non hanno una regolamentazione in materia sanitaria e che non potevano utilizzare il vaccino.

In Europa intanto si allungano i tempi per l’approvazione del vaccino di AstraZeneca, dopo i problemi in fase di sperimentazione. Il Regno Unito ha autorizzato nei giorni scorsi, come era già accaduto con Pfizer.