Tutti i giochi PS4 e PS5 in uscita nel 2021

Nel 2021 ci sono diverse produzioni che potrebbero avere un grande successo in termini di vendite su PlayStation 4 e soprattutto sulla nuova PlayStation 5. La nuova console Sony è uscita da pochi mesi ed il 2021 sarà l’anno in cui si popolerà il numero di titoli giocabili in “next-gen”.

Tra gli altri ci sono anche gli upgrade di titoli PS4 che diventeranno “next-gen”, come Nioh 2, Control e Cyberpunk 2077. Specialmente quest’ultimo è molto atteso viste le scarse prestazioni su PS4, che hanno generato moltissime critiche da parte degli utenti.

Gennaio 2021

Spicca il remake di “Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo”, che diventerà disponibile su PS4 per la prima volta.

Febbraio 2021

In uscita a febbraio ci sarà il secondo capitolo di Little Nightmares, oltre che gli aggiornamenti per Nioh 2 e Control su PS5.

Marzo 2021

Aprile 2021

Il 23 aprile 2021 uscirà il successore di Nier Automata, il popolare titolo scritto da Yoko Taro, che ora esce con NieR Replicant ver. 1.22474487139.

Nier Replicant Ver.1.22474487139… - Playstation 4 Scopri la verità che si cela dietro al mondo di NIER e preparati a dubitare di qualsiasi cosa nel corso di questa storia oscura e tortuosa.

Viaggia insieme a uno strano gruppo di alleati in un mondo in rovina, afflitto dalla malattia e da orrori mostruosi.

Una colonna sonora ipnotica e affascinante, registrata nuovamente dal compositore di NIER: automatica, keiichi okabe.

Affronta nemici spaventosi con una miscela personalizzabile di combattimenti con spade e magie potentissime.

Altri titoli in uscita nel 2021

Andando avanti con i mesi non ci sono le date ufficiali, ma i nomi dei giochi PS4 e PS5 che sono calendarizzati per quest’anno ci sono già e sono tutti di spessore. Dall’atteso Hogwarts: Legacy a God of War 2, ma anche a Horizon Forbidden West.