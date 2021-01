Amazon, tutte le migliori offerte di oggi 3 gennaio

Da alcuni giorni si è concluso l’ultimo periodo di promozioni su Amazon, che ha visto susseguirsi le “Offerte di Natale” e le “Offerte di fine anno”. Alcuni sconti sono però rimasti in vigore, disponibili per l’acquisto con offerta a tempo.

Ci sono svariati prodotti in offerta, dal settore della tecnologia a quello della casa, con anche marchi popolari che hanno dispositivi scontati.

Smartphone

Tra gli smartphone in offerta c’è anche un top di gamma Samsung: il Galaxy S20 FE. Per quanto riguarda gli iPhone, c’è il nuovo iPhone 12 Mini in sconto su Amazon.

Smartwatch

Ci sono diversi Apple Watch in sconto su Amazon, dalla serie 3 a la serie 6, l’ultima sviluppata dall’azienda americana.

Tra gli altri smartwatch in sconto ci sono anche dispositivi Huawei e Samsung, tra cui Huawei Watch GT 2 (qui la recensione).

Poi ci sono smartwatch più economici:

Accessori PC e MacBook

Tra gli adattatori USB-C per MacBook (qui la guida) c’è un’offerta FITFORT a meno di 20 euro.

Offerte Lampo