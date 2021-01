Coronavirus nel mondo oggi 3 gennaio, salgono i casi in Europa

Sono in crescita i casi da coronavirus in Europa, con record di contagi in Germania e Regno Unito. Negli Stati Uniti sono 21 milioni i casi da coronavirus, con 358 mila vittime dall’inizio della pandemia.

In Europa la Francia ha 2,6 milioni di contagiati, mentre il Regno Unito ne ha 2 milioni e mezzo. L’Italia ha il record di vittime, con 75 mila morti dall’inizio della pandemia come da bollettino.