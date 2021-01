Coronavirus, sale il tasso di positività. A rischio la riapertura della scuola

Negli ultimi dati della giornata di ieri è cresciuto molto il tasso di positività, con le riaperture previste per gennaio che sono a rischio. Per quanto riguarda gli impianti sciistici, c’è già stato il rinvio al 18 gennaio per la riapertura, su richiesta anche delle regioni, che ora avranno due settimane per mettere in regola anti-Covid tutti gli impianti.

La stessa data del 18 gennaio è quella che potrebbe vedere il rinvio della riapertura delle scuole, prevista per il prossimo 7 gennaio al 50% in presenza, come ha più volte ribadito il premier Conte. Le regioni hanno chiesto di essere convocate per decidere insieme sulla riapertura delle scuole.