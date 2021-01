Elezioni Calabria, si tornerà al voto il prossimo 11 aprile

Sono state rinviate le elezioni in Calabria al prossimo 11 aprile, contrariamente a quanto già fissato nei mesi scorsi, con la data del 14 febbraio che non sarà più destinata alle urne. Ne ha dato comunicazione il governatore della Calabria, Nino Spirlì, che è entrato in carica dopo la morte di Jole Santelli.

“L’emergenza sanitaria che interesserà la regione nelle prossime settimane mi fa assumere una responsabilità per l’incolumità dei calabresi”, queste le parole del governatore della Calabria.