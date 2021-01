Niger, attentato jihadista: 70 morti

Sono morti 70 civili in un attentato avvenuto al confine con il Mali, effettuato da alcuni miliziani vicini ad Al-Qaeda. Non è stato ancora rivendicato, ma i responsabili sarebbero legati alle milizie jihadiste che combattono da otto anni in Sahel.

Secondo quanto è stato riportato l’attentato è avvenuto durante lo scrutinio delle elezioni politiche che si sono tenute il 27 dicembre. I primi dati danno in vantaggio il Partito per la Democrazia ed il Socialismo, che manterrebbe il potere.

In Mali sono morti due soldati francesi, uccisi da un’esplosione di un ordigno. Sono oltre 5 mila i militari francesi in Mali, dal 2013 con l’opedazione Barkhane.