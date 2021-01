Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 4 gennaio: sono 10.800 i contagi. Nuovo calo dei tamponi

I dati di oggi 4 gennaio sul coronavirus in Italia sono stati forniti dalla Protezione Civile via web. Nei giorni scorsi c’è stato un netto calo del numero dei tamponi effettuati, come spesso accade durante il weekend. Il tasso di positività rimane alto, dopo il picco del 17% dei giorni scorsi.

Bollettino Protezione Civile 4 gennaio

Oggi calano nuovamente i tamponi effettuati, nella giornata di ieri erano stati superiori alle 100 mila unità, mentre oggi sono 77 mila.

I dati sul Covid-19: