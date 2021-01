Crisi di Governo, Renzi: “Aspettiamo Conte al Senato”. PD: “Servono chiarimenti nella maggioranza”

Continua la crisi di Governo, anche se negli ultimi giorni è stata messa in disparte durante le festività, ma Italia Viva non sembra volersi tirare indietro dalla minaccia di ritirare la sua delegazione, qualora non venissero accolte le sue proposte.

Il piano sul Recovery Fund è stata la causa principale della crisi di Governo, con l’emendamento alla Manovra 2020 che andava a creare una task force che è stato successivamente tolto, a seguito delle critiche di Italia Viva. Ci sono diversi scenari possibili, dal governo tecnico alle elezioni.

“Aspettiamo Conte al Senato. Hanno provato a chiamare i responsabili, dal segretario Cesa al presidente Toti, ma il soccorso è arrivato solo dalla senatrice Mastella”, ha detto il leader di Italia Viva al Corriere della Sera.

“Le 18 persone e senatori di Italia Viva sono persone serie. Non hanno paura delle elezioni. Ma tutti sanno che non ci saranno le elezioni, dobbiamo aprire le scuole, non i seggi”, ha detto Renzi.

Anche dal PD, con il capogruppo al Senato, Andrea Marcucci, si chiede al premier chiarezza ed un confronto con la maggioranza.