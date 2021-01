Governo, fissato Consiglio dei Ministri alle 21 per le restrizioni anti-Covid

Il Governo ha fissato un Consiglio dei Ministri alle ore 21 per le misure anti-Covid da prendere per le prossime settimane. Nelle ultime ore sono uscite diverse anticipazioni, con una possibile zona rossa nel weekend del 9 e 10 gennaio, con il rinvio dell’apertura delle scuole che è richiesto dalle regioni (Veneto e Friuli hanno già approvato ordinanze per posticipare il ritorno in classe al 31 gennaio)

Inoltre si discuterà anche del piano vaccini, con le critiche arrivate negli ultimi giorni per le tempistiche di somministrazione, con solo un quarto delle dosi arrivate la scorsa settimana che è stato effettivamente distribuito ai cittadini. Alla serata di ieri erano poco più di 80 mila i vaccini somministrati.