Quali sconti ci sono sui videogiochi PS4? Last of Us 2 e Spider-Man: Miles Morales in offerta

Ci sono diversi videogiochi su PlayStation 4 e PlayStation 5 in offerta su Amazon. Alcuni sono stati messi in promozione dopo il periodo natalizio, come è accaduto con Last of Us Parte 2, che è rimasto a prezzo “pieno” durante il Natale, mentre ora si riesce a trovare a 39,99 euro, nonostante abbia appena vinto il premio di “Game of the Year 2020”.

Poi ci sono altri sconti, come Assassin’s Creed: Valhalla su PS5, che si trova a 61 euro al momento.

Intanto sono stati ufficializzati alcuni dei prossimi giochi in uscita nel 2021, in questo articolo la lista completa per quest’anno sulle uscite PS4 e PS5.