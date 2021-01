Scuola, il Veneto chiude le superiori fino al 31 gennaio. Zaia firma l’ordinanza

Il Veneto chiuderà le scuole superiori fino al 31 gennaio, come recita l’ordinanza appena firmata dal governatore Zaia, in controtendenza con le richieste della ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, che oggi ha ribadito la ripartenza al 7 gennaio in presenza.

Inizialmente la ripartenza doveva avvenire all’inizio di dicembre, poi rinviata tramite decreto al 7 gennaio al 75% in presenza, e negli ultimi giorni il premier Conte ha parlato di presenza al 50%.

Oggi il Veneto è la prima regione a fare un’ordinanza per non riaprire il 7 gennaio. Anche la Puglia nei giorni scorsi ha dichiarato di non essere intenzionata a riaprire.

“Non è prudente riaprire ora le scuole”, queste le parole del governatore Zaia.