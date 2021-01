Stellantis, oggi via libera alla fusione tra FCA e Peugeot

Oggi arriverà il via libera dei rispettivi Consigli di amministrazione di FCA e Peugeot, per la nascita del nuovo gruppo Stellantis.

La fusione tra i due gruppi porterà ad una maxi capitalizzazione da 44 miliardi secondo le ultime quotazioni. C’è attesa anche per l’andamento in Borsa, per capire la reazione dei mercati alla fusione.

In passato anche l’ex ad di Fca, Sergio Marchionne, aveva iniziato delle trattative con Carlos Tavares, ad di Psa e che diventerà la nuova guida di Stellantis.

Il primo azionista di Stellantis sarà Exor, della famiglia Agnelli, che avrà il 14,4% delle quote. Le altre quote andranno alla famiglia Peugeot, allo stato francese (che deteneva una quota dell’azienda) e dei cinesi di Dongfeng.

Il fatturato stimato di Stellantis è di 200 miliardi di euro, con 9 milioni di auto vendute ogni anno. I due colossi del mondo dell’auto vogliono chiudere la fusione entro il primo trimestre del 2021.