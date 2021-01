Tutte le Smart TV in offerta su Amazon. Sony, HiSense e Sharp in sconto

Sono state inserite nuove Smart TV in sconto nelle ultime ore su Amazon, nonostante la fine delle promozioni per il periodo natalizio. Alcune marche leader nel settore delle tv hanno messo in offerta alcuni dispositivi: Sony, Sharp e HiSense hanno messo diversi segmenti in sconto.

Sony

Le smart TV di Sony sono considerate le migliori per qualità dei materiali e resa visiva, con un prezzo che rimane comunque competitivo rispetto ai concorrenti. La versione da 55 pollici in offerta era stata inserita anche tra le migliori Smart TV del 2020.

Sharp

HiSense

HiSense è uno dei marchi divenuti più popolari negli ultimi anni, grazie ad un rapporto qualità/prezzo competitivo. I prezzi sono leggermente inferiore rispetto ad altri marchi, ma con la qualità costruttiva che si avvina di molto ai top di gamma.