Anche Cuadrado positivo al coronavirus dopo il caso di Alex Sandro

Nel pomeriggio la Juventus ha comunicato la positività del giocatore Cuadrado al coronavirus. Nei giorni scorsi era arrivata la notizia della positività di Alex Sandro.

Si va così a complicare la situazione bianconera in vista della sfida contro il Milan, prevista per la giornata di domani. I giocatori positivi non partiranno per la trasferta, con il rischio che anche altri possano essere positivi.

Inoltre il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, ha comunicato che Dybala ha avuto la febbre nei giorni scorsi. La squadra si sottoporrà ad un nuovo giro di tamponi molecolari e la partenza per Milano avverrà domani mattina, dopo gli esiti.