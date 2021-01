F1, Lando Norris positivo al coronavirus

Lando Norris è risultato positivo al coronavirus, come ha comunicato il suo team McLaren. Il pilota di Formula 1 si trovava a Dubai, dove stava passando le vacanze prima di tornare al lavoro per la nuova stagione.

Si è accorto di aver perso il gusto e l’olfatto ed ha effettuato il tampone, informando il suo team. “Lando Norris rimarrà in quarantena per 14 giorni nel suo hotel. Sta bene e non ha altri sintomi”, queste le parole della McLaren nel comunicato rilasciato.

Lo stesso pilota ha comunicato la notizia sui social network: “Ieri ho perso gusto e olfatto e mi sono messo in isolamento. Chiunque sia stato in contatto con me si metta in quarantena”.