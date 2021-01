Nucleare, trovate le 67 aree per i rifiuti radioattivi

Sono state individuate le 67 aree da destinare ai rifiuti radioattivi, con i comuni interessati dalla decisione che sono stati pubblicati. Per questo in Sardegna e Piemonte alcuni comuni hanno iniziato le proteste, per far capire che non avrebbero voluto le aree sulle scorie nucleari nel loro territorio.

L’Italia è da sei anni che deve produrre una lista per il “Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi”. Negli ultimi decessi si è votato due volte per dire no ai progetti sul nucleare, l’ultimo nel 2011.

La lista è stata pubblicata da Sogin, una società statale che è stata indicata per il decommissioning degli impianti nucleari. Sono 67 i siti dove andranno le scorie radioattive, le quali soddisfano i 25 criteri stabiliti cinque anni fa e riportati nella CNAPI (mappa delle aree idonee).

La lista è consultabile nel sito depositonazionale.it, con tutti i Comuni italiani coinvolti.

Ecco i comuni coinvolti: