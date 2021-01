Report Vaccini 5 gennaio, tutti i dati delle somministrazioni in Italia

Sono stati forniti i dati sul numero dei vaccini somministrati ad oggi in Italia al 5 gennaio 2021. Inoltre oggi sono in arrivo altre 470 mila dosi dall’azienda Pfizer, nonostante le 350 mila iniziale non siano state somministrate tutte.

Regione Somministrazioni Dosi % Abruzzo 2.741 7.935 34.5 Basilicata 2.109 4.980 42.3 Calabria 701 12.955 5.4 Campania 16.602 33.870 49.0 Emilia-Romagna 15.088 43.875 34.4 Friuli-Venezia Giulia 4.963 11.965 41.5 Lazio 29.217 45.805 63.8 Liguria 5.293 15.920 33.2 Lombardia 9.821 80.595 12.2 Marche 2.984 8.975 33.2 Molise 358 2.975 12.0 Bolzano 1.490 5.995 24.9 Trento 3.367 4.975 67.7 Piemonte 17.795 40.885 43.5 Puglia 10.371 25.855 40.1 Sardegna 965 12.855 7.5 Sicilia 19.064 46.510 41.0 Toscana 15.644 27.920 56.0 Umbria 2.057 4.960 41.5 Valle d’Aosta 186 995 18.7 Veneto 21.626 38.900 55.6 TOTALE 182.442 479.700 38.0

Dalla tabella emerge come il Lazio sia insieme al Veneto ed alla Sicilia la regione con più dosi somministrate dall’inizio della campagna vaccinale contro il Covid-19.

A livello anagrafico, sono le donne la categoria che ha ricevuto più dosi di vaccino Pfizer.