Usa, oggi le elezioni in Georgia per due seggi al Senato

Oggi si terranno le votazioni per l’elezione di due senatori in Georgia, negli Stati Uniti. Si tratta di un voto decisivo per il controllo del Senato e di conseguenza anche per la presidenza Biden. Con la vittoria dei democratici il presidente-eletto avrebbe più spazio di manovra, mentre se il Senato rimanesse a maggioranza repubblicana si farebbe più difficle per Biden.

Si voterà col ballottaggio, visto che nessuno dei candidati aveva superato il 50% nelle elezioni presidenziali dello scorso novembre. A sfidarsi sono: Ossoff e Warnock (democratici), Perdue e Loeffler (repubblicani).

Sia Biden sia Trump stanno facendo campagna elettorale in Georgia, con il presidente-eletto che ha chiuso la campagna ad Atlanta, con anche un video dell’ex First Lady, Michelle Obama.