Crisi di Governo, Conte offre il rimpasto. Renzi rifiuta. Sfiducia più vicina

Secondo gli ultimi retroscena sulla crisi di Governo, che rientra nel vivo dopo alcuni giorni di stand-by per le festività, il premier Conte avrebbe offerto a Italia Viva un rimpasto di Governo e lo stralcio del piano sul Recovery Fund.

A questo punto non sembra che Renzi sia intenzionato ad accettare le “poltrone”, come ha già anticipato sui social network nei giorni scorsi. “Non ci interessano le poltrone, pronti a lasciarle”, aveva scritto nei giorni scorsi sui social network.

Sul piatto ci sarebbero due posti da ministri e tre da sottosegretario, come riporta Repubblica.

Oggi ha parlato anche l’ex premier Massimo D’Alema, in un’intervista a Repubblcia: “Non è possibile che il più popolare venga cacciato dal più impopolare”, ha detto riferendosi alla popolarità del premier Conte e del leader di Italia Viva, Matteo Renzi.

Il Partito Democratico è sulla stessa linea di difesa del Governo Conte, minacciando il voto qualora l’esecutivo dovesse cadere.

Possibile che la crisi di Governo si risolva in Senato, come aveva dichiarato il premier Conte nei giorni scorsi, ma con i numeri che non sembrano favorevoli al Governo in caso di uscita di Italia Viva, che ha 18 senatori.

Scriveteci nei commenti cosa ne pensate della situazione politica attuale.