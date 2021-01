Governo, Conte su Facebook: “Rafforzare maggioranza per affrontare emergenza sanitaria”

Il premier Conte rompe il silenzio sulla crisi di Governo, dopo alcuni giorni dove non si era entrati nella discussione della maggioranza. Con una lettera su Facebook riprende il punto sul futuro dell’esecutivo, sostenendo che la maggioranza dovrà essere “rafforzata” per affrontare le prossime sfide su emergenza sanitaria ed economia.

Per quanto riguarda il piano sul Recovery Fund, il premier Conte ha riferito che si è cambiata la bozza iniziale “ascoltati anche i preziosi contributi dei partiti di maggioranza”. Riferimento alle richieste di Italia Viva, che aveva presentato il suo piano “Ciao 2030” nei giorni scorsi.

“Non è mai venuta meno da parte mia l’apertura al confronto e l’ascolto delle forze che compongono il Governo”, questa la posizione del premier Conte.

Orlando (PD): “Conte è il punto di equilibrio”

Intanto è tornato a parlare il vicesegretario del Partito Democratico, Andrea Orlando, in un’intervista a Rai Uno: “Conte è il punto di equilibrio, non c’è un’altra maggioranza”, ha detto. Il PD rimane fermo sulla posizione del voto e delle elezioni se dovesse mancare la maggioranza per il Governo Conte.