Incidente stradale per il dirigente della Roma, Morgan De Sanctis

L’ex calciatore Morgan De Sanctis è stato operato nella notte a seguito di un incidente in auto sulla Cristoforo Colombo, all’ospedale Gemelli, dove è stato trasportato. Non sarebbe in pericolo di vita, secondo quando comunicato dall’azienda ospedaliera.

Da quanto è emerso il Ds della Roma è rimasto vittima di fratture multiple alle costole e per questo è stata asportata la milza. Il dirigente aveva subito un’emorraggia post traumatica. Al momento si trova in terapia intensiva, ma le sue condizioni non sono gravi. Inoltre è stato comunicato che De Sanctis sarebbe cosciente.