Paziente RSA morta per emorragia cerebrale. Era stata vaccinata ieri

Una paziente di 89 anni in una RSA di Genova è morta per emorragia cerebrale dopo aver ricevuto il vaccino anti-Covid. Sono state avviate delle indagini per capire se c’è un nesso tra la vaccinazione e il motivo della morte.

L’agenzia sanitaria della regione ha precisato: “Poco dopo la paziente è stata colta da una emorragia cerebrale e da un rash cutaneo. La paziente è stata trasferita nel Pronto Soccorso dell’ospedale Villa Scassi, dove è deceduta questa mattina”, questo il comunicato ufficiale.

Per ora non ci sono evidenze che collegano l’emorragia cerebrale al vaccino. Si attende l’esame autoptico che avverrà nelle prossime ore.