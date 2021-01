Report Vaccini 6 gennaio, oltre 260 mila dose somministrate in Italia

Sono arrivate a oltre 250 mila le dosi somministrate in Italia nelle ultime 24 ore. Dai dati emerge che le regioni che hanno effettuato il maggior numero di somministrazioni sono il Lazio, il Trentino, il Veneto e la Sicilia. Rimangono indietro la Lombardia, la Sardegna e la Calabria, intorno al 20% di dosi somministrate.

Regione Somministrazioni Dosi % Abruzzo 4.277 7.935 53.9 Basilicata 2.871 4.980 57.7 Calabria 2.738 12.955 21.1 Campania 23.648 33.870 69.8 Emilia-Romagna 23.890 43.875 54.5 Friuli-Venezia Giulia 6.585 11.965 55.0 Lazio 35.793 45.805 78.1 Liguria 7.897 15.920 49.6 Lombardia 17.710 80.595 22.0 Marche 4.877 8.975 54.3 Molise 806 2.975 27.1 Bolzano 2.343 5.995 39.1 Trento 4.315 4.975 86.7 Piemonte 22.691 40.885 55.5 Puglia 16.105 25.855 62.3 Sardegna 2.213 12.855 17.2 Sicilia 29.258 46.510 62.9 Toscana 20.971 27.920 75.1 Umbria 2.913 4.960 58.7 Valle d’Aosta 336 995 33.8 Veneto 28.711 38.900 73.8 TOTALE 260.948 479.700 54.3

Per quanto riguarda i dati anagrafici delle persone vaccinate, le donne rimangono la categoria che ha ricevuto più dosi, vista la preferenza per il personale sanitario in questa fase.

Fascia Età Totale Uomini Donne OSS Non OSS RSA 16-19 280 124 156 205 60 15 20-29 26136 8917 17219 24250 1824 62 30-39 45562 18659 26903 42138 3325 99 40-49 58720 19829 38891 53448 5051 221 50-59 75135 26651 48484 67020 7511 604 60-69 40512 23391 17121 35487 3877 1148 70-79 4171 2456 1715 1434 353 2384 80-89 5847 1588 4259 160 241 5446 90 4585 646 3939 58 181 4346

La fascia d’età più vaccinata è quella tra i 50 e 59 anni di età, con preferenza per le donne, con quasi 50 mila persone che hanno ricevuto una dose.