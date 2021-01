Sfiducia Governo, attesa per il nuovo piano sul Recovery. I miliardi sulla Sanità salgono a 18. Al Senato Conte rischia

Oggi era previsto il Consiglio dei Ministri per il nuovo piano del Recovery Fund, dove ci sarebbe stato il confronto tra Italia Viva ed il premier Conte. Per ora è prevista la bozza del piano, con alcuni dettagli già resi noti, come l’aumento dei miliardi sulla Sanità, che passano da 9 a 18, dopo le critiche di Renzi, ma anche del Partito Democratico.

Intanto i numeri al Senato non sembrano favorire il premier Conte, dopo la ricerca dei “responsabili” che non ha dato i risultati sperati. Se Conte dovesse chiedere i voti al Senato, potrebbe arrivare la sfiducia al Governo con Italia Viva che voterebbe contro senza le risposte richieste le ultime settimane.

Cambiamo (Toti): “Pronti ad un governo di salute pubblica”

Il leader di Cambiamo, Giovanni Toti, ha fatto sapere che i suoi senatori, tre in totale, sono disponibile per un “governo di salute pubblica”, dopo le richieste arrivate da Conte per un appoggio esterno. Le parole di Cambiamo fanno pensare ad un governo di larghe intese, con un nuovo premier.