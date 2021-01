Vaccini Lombardia, ipotesi Letizia Moratti al posto di Gallera

La Lombardia potrebbe cambiare alcuni dei suoi componenti, come ha annunciato il leader della Lega, Matteo Salvini, nella giornata di ieri. “Al massimo entro qualche giorno avrete una squadra di eccellenza. Come Lega porteremo in Lombardia qualcuno che ha ricoperto incarichi di Governo nei mesi scorsi”, questa la posizione di Salvini.

Non è chiaro chi sia l’esponente della Lega che ha avuto incarichi di Governo che è pronto ad entrare in Giunta Regionale. Uno dei nomi per il posto di assessore alla Sanità, con Giulio Gallera in uscita, è quello di Letizia Moratti, sindaca di Milano dal 2007 al 2011.

Gallera potrebbe comunque rimanere con un’altra delega, ma sarebbe comunque indicato un nuovo assessore alla Sanità.