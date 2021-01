Asti, il ragazzo morto era stato colpito da un proiettile e non da un petardo

Il ragazzo di 13 anni morto a Capodanno ad Asti in un campo nomadi, non è morto per un petardo come inizialmente si pensava, ma dopo essere stato colpito da un proiettile.

La vittima è Roudin Seferovic, ragazzo di 13 anni che si trovava in un campo rom ed è stato ucciso da un fucile da caccia calibro 12. Ne ha dato notizia l’autopsia effettuata sul corpo del giovane, che aveva una emorragia all’addome, provocata da un’arma da fuoco.

Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine che stanno indagando sull’accaduto, è possibile si sia trattato di una fatalità durante i festeggiamenti di fine anno.