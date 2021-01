Coronavirus, che zona è domani 8 gennaio? Tutte le misure e le regioni con le scuole aperte

Con l’introduzione dell’ultimo decreto sul coronavirus sono state introdotte delle nuove regole per quanto riguarda le zone delle regioni. C’è una nuova zona “gialla rafforzata” in vigore dalla giornata di oggi 7 gennaio.

Cosa è la zona gialla rafforzata?

La zona gialla rafforzata prende le stesse misure della zona gialla, con alcune aggiunte. Consentito lo spostamento nella seconda casa se si trova nella stessa regione.

Spostamenti consentiti solo in regione

Negozi aperti fino alle ore 20

Ristorante e bar aperti fino alle 18

Aperti i centri commerciali

Che zona è domani 8 gennaio?

Nella giornata di domani 8 gennaio la zona sarà “gialla rafforzata”. La zona rossa è stata indicata solo per le giornate del weekend, quindi riprenderà dal 9 e 10 gennaio.

Dove è aperta la scuola domani?

La scuola domani sarà aperta solo in Trentino Alto Adige in presenza al 50%. Molte regioni hanno fissato la ripartenza all’11 gennaio, mentre alcune hanno rinviato anche al 31 gennaio, come Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

In Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia, Piemonte, Umbria e Toscana da oggi 7 gennaio sono aperte le elementari e le medie, ma non le superiori che ripartiranno l’11 gennaio.