Coronavirus, stato di emergenza in Giappone. Oltre mille morti in Germania

In Giappone è stato proclamato lo stato di emergenza per coronavirus, dopo l’aumento del numero dei casi delle ultime ore. Le misure sono state prese nella città di Tokyo e nelle zone confinanti dalla giornata dell’8 gennaio al 7 febbraio. Le principali misure sono finalizzate ad abbassare i contagi all’interno di bar e ristoranti.

Intanto in Europa la Germania fa registrare il record di casi positivi, con 26 mila nuovi contagi ed oltre mille vittime nelle ultime 24 ore. Si tratta del numero più alto di decessi in un giorno che si è registrato in Germania dall’inizio della pandemia.

In Cina sono state proclamate nuove restrizioni nella regione dell’Hubei, dopo il raddoppio del numero di contagi.