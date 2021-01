Governo, Renzi: “Se Conte non è in grado troveremo qualcun altro. Elezioni nel 2023”

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha risposto al post del premier Conte su Facebook del pomeriggio di ieri, con un’intervista al TG3. “Non esistono governi di scopo, se Conte non è in grado di governare, toccherà ad altri. Non c’è nessun rischio di voto anticipato perché la legislatura finisce nel 2023”, questa la posizione del leader di Italia Viva.

“Con Conte non è una questione personale. Non si può governare solo contro, adesso servono risposte alla crisi economica”, ha detto Renzi.

Per quanto riguarda il piano sul Recovery Fund, Renzi ha fatto notare come sia cambiato rispetto alla versione iniziale. “Segno che le idee che ha portato Italia Viva non erano male”, questa la posizione dell’ex premier.