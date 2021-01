Offerte Amazon, tornano gli sconti su videogiochi PS4 e PS5

Sono stati messi in promozione tra le offerte “lampo” e “del giorno” su Amazon diversi videogiochi per PlayStation 4 PlayStation 5. Il periodo natalizio si è concluso, come anche le promozione dedicate, ma restano in offerta diversi titoli, come Last of Us Parte 2 (39,99 euro) e Red Dead Redemption 2 (29,99 euro).

In attesa delle nuove uscite del 2021 con i nuovi videogiochi più popolari, su tutti God of War 2 e Horizon Forbidden West.

Videogiochi PS5

Su PlayStation 5 (al momento non si sa quando tornerà disponibile) ci sono in offerta Godfall e Spider-Man: Miles Morales.

Videogiochi PS4