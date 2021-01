Vaccini, Italia virtuosa in Europa per rapporto vaccinati/popolazione. Germania prima in numeri assoluti

L’Italia è tra i primi in Europa per il rapporto vaccinati/popolazione, davanti la Germania, che resta il primo Paese per numero di dosi somministrate. Israele è il primo Paese al mondo per rapporto tra vaccinati e popolazione, oltre 17.

In Europa i primi sono il Regno Unito e la Danimarca, con 1.39 e 1.09, mentre l’Italia è a 0.51 davanti alla Germania che ha 0.44.

A livello di numeri assoluti l’Italia ha 322 mila vaccinati al momento, con il report dei dati aggiornato a ieri che vedeva oltre 250 mila vaccinati.