Vaccini, polemica per le dosi date ai parenti degli operatori sanitari a Modena

Una polemica che è nata nella giornata di oggi a seguito della notizia di diverse dosi date ai parenti degli operatori sanitari. Secondo quanto è stato riferito i vaccini anti Covid avanzati a fine giornata sono stati somministrati ai parenti degli operatori sanitari, ufficialmente per “non sprecare le dosi in eccesso”, le quali non si sarebbero potute utilizzare il giorno dopo.

Il vaccino Pfizer deve essere tenuto a temperature molto basse, viene tirato fuori dai congelatori per le somministrazioni, con le dosi che già fuoriuscite che andava utilizzate entro un tot di tempo predeterminato.

Polemiche anche da alcuni esponenti politici per la non organizzazione delle somministrazioni. La Ausl della città non si è presa la responsabilità della decisione, spiegando che è stata presa dagli operatori sanitari e dai volontari che sono impegnati nelle somministrazioni.