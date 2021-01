Coronavirus, indice Rt sopra 1. Veneto, Lombardia, Calabria, Emilia-Romagna e Sicilia arancioni da lunedì

Sono stati pubblicati i dati sull’indice Rt della settimana, con le regioni Lombardia, Veneto, Calabria, Emilia-Romagna e Sicilia che passano in zona arancione dalla giornata di lunedì 11 gennaio. Le altre regioni resteranno in zona gialla, mentre non ci sono regioni in zona rossa.

Oggi si è tenuta la riunione del Comitato tecnico-scientifico, con i dati del monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità che hanno portato alle nuove zone.

Ci sono molte regioni vicino alla soglia di 1, come Abruzzo, Piemonte, Lazio e Puglia.