Coronavirus nel mondo oggi 8 gennaio, salgono i casi negli Stati Uniti

Sono quasi 89 milioni i casi di contagio da coronavirus nel mondo, con 1,9 milioni di vittime dall’inizio dell’epidemia. Negli Stati Uniti sono state superate le 374 mila vittime, con 22 milioni di casi positivi al coronavirus.

In Regno Unito sono quasi 3 milioni di casi positivi, con il record di decessi, superando quello italiano a 78 mila vittime. In Italia le vittime sono 77 mila, come da bollettino.