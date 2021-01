Lavoro, +63 mila occupati a novembre. Persi 390 mila posti dal 2019. Aumenta l’inattività

Sono stati pubblicati i dati del mese di novembre sul lavoro rispetto a quello di ottobre, con 63 mila contratti in più sul mese, ma con 390 mila posti in meno rispetto all’anno scorso. I dati sono stati pubblicati dall’Istat, nel monitoraggio sulla situazione lavorativa in Italia.

Sono ridotti i contratti a tempo indeterminato, con il tasso di occupazione che però sale dello 0,2% al 58,3%. Gli inattivi erano in calo da maggio ed pra tornano ad aumentare.

Diminuiscono le persone in cerca di un posto lavorativo, con -256 mila unità, pari ad oltre il 10%.