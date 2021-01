Meteo, freddo in arrivo. Temperature a -20 gradi in Alto Adige

Nei prossimi giorni ci sarà un’ondata di freddo in tutta Italia. In Veneto ed Alto Adige sono state registrate le temperature più basse, con -22 gradi in val di Vizze. Previsto maltempo per il weekend con un vortice ciclonico che arriva dalla Spagna e che colpirà il Sud Italia e il Centro, ma anche parti della zona settentrionale.

Il freddo che è arrivato dai Balcani hanno fatto abbassare le temperature. Nevicate previste nelle zone degli Appennini nella regione Umbria, Marche, Toscana e Abruzzo.

Il 9 gennaio sono previste delle precipitazioni al Centro Italia, tranne la Toscana. Il 10 gennaio prevista neve sulla bassa Emilia, oltre che sulle colline della Toscana, su Umbria e Marche.