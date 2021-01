Napoli, voragine Ospedale del Mare: parcheggio “inghiottito”. Escluso atto doloso

Si indaga a Napoli per il cedimento e crollo di un parcheggio dell’Ospedale del Mare di via Ponticelli. Nella notte tra le ore 6.30 e 6.45 c’è stato un forte boato che ha portato alla formazione di un vero e proprio cratere all’interno del parcheggio, dalle dimensioni di 2 km quadrati e di una profondità di 20 metri. Le auto che erano nel parcheggio sono state inghiottite, mentre si indaga sulle possibili cause dell’evento.

Sono state escluse le cause di dolo: non ci sono segni di esplosione all’interno della voragine. Inoltre è molto vicino il nuovo Covid Center appena creato per la gestione della pandemia da coronavirus, si dovrà capire se andrà evacuato.

I vigili del fuoco stanno facendo i rilievi del caso per capire se ci potrebbero essere ulteriori crolli.