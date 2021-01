PS5 su Amazon, disponibilità dalla metà di gennaio? Possibilità, informazioni e date

Con l’arrivo del 2021 si è tornati a parlare delle nuove scorte della PlayStation 5, ancora non in vendita in maniera costante dopo il lancio del 19 novembre. Ci sono stati alcuni giorni con una disponibilità di poche ore, con utenti che hanno approfittato della presenza della nuova console Sony.

Sony punta a distribuire 18 milioni di nuove PS5 per l’inizio del 2021, dunque dalla metà di gennaio si potrebbero iniziare a vedere le prime scorte su Amazon. Alcuni network italiani parlano della data del 13 gennaio 2021 come quella della possibile disponibilità della nuova PS5 su Amazon. Sulla ricerca di Google è apparso uno “snippet” che indica il 13 gennaio come data di disponibilità della PlayStation 5.

Per ora non ci sono notizie ufficiali di Sony sulla data nella quale verranno consegnate le nuove scorte ai principali venditori italiani.

Non è stato reso noto da Amazon quando arriveranno le nuove scorte della PS5, ma per il mese di gennaio è possibile che tornino disponibili.

PS5 su Amazon

