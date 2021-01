Dpcm, verso una nuova stretta del Governo. Ipotesi zona rossa per chi supera i 250 casi ogni 100 mila abitanti

Il Governo sta per varare un nuovo Dpcm per le nuove misure anti-Covid, con il cambiamento delle zone rosse, le quale saranno introdotte nel caso in cui i casi da coronavirus supereranno la soglia di 250 casi ogni 100 mila abitanti. Secondo quanto è stato segnalato la quota ideale per poter tracciare i casi positivi è quella di 50 casi ogni 100 mila abitanti.

In alcune zone si è raggiunta la soglia dei 350 casi ogni 100 mila abitanti durante la seconda ondata. Al momento la media nazionale è sui 150 casi ogni 100 mila abitanti.

Questa proposta arriva dall’Istituto Superiore di Sanità, condivisa dal Cts e concordata con le Regioni.

Nella giornata di lunedì cambieranno le zone arancioni, con cinque regioni che passeranno in questa zona, come già comunicato nei giorni scorsi dal ministro Speranza.