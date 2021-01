Oggi l’udienza di Salvini per il processo Open Arms

Oggi alle ore 9.30 a Palermo si terrà l’udienza preliminare sul processo Open Arms, per decidere se procedere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Le accuse sono di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. L’udienza preliminare sarà presieduta dal gup Lorenzo Iannelli.

Il leader della Lega sarà in Aula, che si terrà a Palermo nell’aula bunker del carcere Ucciardone, insieme alla sua legale, Giulia Bongiorno.

I fatti sono legati a quanto accaduto ad agosto 2019, quando la nave dell’Ong spagnola rimase in mare per 19 anni. Salvini ha ribadito la sua posizione: “Stavo difendendo i confini italiani per i quali ero stato eletto”.