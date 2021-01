Report Vaccini oggi 9 gennaio, superate le 500 mila dosi somministrate

I dati di oggi sui vaccini in Italia vedono superare le 500 mila dosi somministrate. In totale sono state consegnate oltre 900 mila dosi in Italia, con martedì prossimo che dovrebbe vedere l’arrivo di 450 mila nuove dosi.

L’Italia è uno dei Paesi in Europa col miglior rapporto tra vaccinazioni e popolazione, dietro a Regno Unito e Danimarca.

Regione Somministrazioni Dosi % Abruzzo 9.429 15.735 59.9 Basilicata 4.075 7.905 51.5 Calabria 8.280 25.630 32.3 Campania 50.427 67.020 75.2 Emilia-Romagna 56.756 87.750 64.7 Friuli-Venezia Giulia 11.527 24.640 46.8 Lazio 56.563 87.730 64.5 Liguria 16.023 30.545 52.5 Lombardia 47.313 153.720 30.8 Marche 10.659 17.750 60.1 Molise 2.509 4.925 50.9 Bolzano 4.525 13.795 32.8 Trento 6.925 9.850 70.3 Piemonte 36.526 82.810 44.1 Puglia 29.650 48.280 61.4 Sardegna 9.713 19.680 49.4 Sicilia 51.667 78.685 65.7 Toscana 37.213 52.295 71.2 Umbria 6.142 9.835 62.5 Valle d’Aosta 980 1.970 49.7 Veneto 55.922 77.900 71.8 TOTALE 512.824 918.450 55,8

Le regioni che hanno un tasso di vaccinazione migliore sono la Toscana, il Veneto, il Trentino e la Campania, tutte sopra il 70% di dosi somministrate rispetto a quelle ricevute.

Vaccini per fasce di età

Rimangono le donne la categoria più vaccinata in Italia, con il personale sanitario che vede il maggior numero di dosi tra la fascia 50-59 anni.