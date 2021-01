Sospesi due medici per il caso dei vaccini ai parenti a Modena

Sono stati sospesi due medici ed un volontario per la questione legata ai vaccini a Modena. Il fatto è accaduto nell’ospedale Baggiovara, come è stato riportato dall’Ausl di Modena. Il provvedimento è stato preso per quanto accaduto alcuni giorni fa durante la somministrazione dei vaccini anti Covid.

A fine giornata, dopo che alcune dosi erano avanzate, i due medici avevano deciso di somministrare il vaccino ai parenti degli operatori sanitari. La giustificazione che è stata data riguarda il fatto che le dosi sarebbero state buttate via in caso contrario.

Da questo fatto erano nate molte polemiche, con il commissario Arcuri che aveva parlato di “reato contro la salute”.