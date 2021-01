Arriva l’aggiornamento 1.1.1 di Assassin’s Creed Valhalla

Come era stato annunciato, tra poco sarà disponibile il nuovo aggiornamento (patch 1.1.1) per Assassin’s Creed Valhalla per PlayStation 4, PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 5 e Google Stadia.

Ci saranno delle dimensioni diverse a seconda della console dove si andrà ad installare.

Piattaforma Dimensioni Xbox Series X/S 7,5 GB Xbox One 6,6 GB PS5 2 GB PS4 3 GB PC 6,45 GB

Ubisoft ha fatto sapere che con questo aggiornamento è stata migliorata la stabilità generale ed il bilanciamento. Inoltre sono stati risolti alcuni bug del gioco, specialmente sulle console Xbox One e PS4.

