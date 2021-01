Silvio Berlusconi è stato ricoverato a Monaco per un problema cardiaco, come è stato riferito nelle ultime ore. Non sarebbe in gravi condizioni.

Il suo medico personale, Alberto Zangrillo, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Lunedì sono andato d’urgenza dove risiede temporaneamente, nel Sud della Francia, per un problema cardiaco. Ho imposto il ricovero ospedaliero nella città di Monaco, perché ho ritenuto non prudente il trasferimento in Italia”.